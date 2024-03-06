مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يبحث الاستفادة منها في إقامة مشروعات قومية وتنموية

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى اللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والوفد المرافق له، زيارة لمحافظة الغربية، حيث استقبله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة، والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

واستعرض المحافظ موقف الأراضي المستردة خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها، وتسليمها لجهات الولاية.

واستعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذي للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

وأوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن القيادة السياسية والحكومة لا تألو جهداً لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدي عليها، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجهاً أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسؤولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية؛ لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كل الإجراءات وتلافي كل الملاحظات لسرعة إنهاء مراحل العمل بمنظومة التقنين.

وتفقد محافظ الغربية ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي بالديوان العام.