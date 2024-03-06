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عندنا ثُلث آثار العالم.. سؤال برلماني بشأن جذب عدد أكبر من السياح الأجانب لمصر

04:43 م الأربعاء 06 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزارة السياحة بشأن الخطة والاستراتيجية الموضوعة من جانب وزارة السياحة؛ لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.

وتساءلت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحات المتعددة في مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة، تصل للجميع بأنحاء العالم، مشيرةً إلى أن هناك دولًا كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عددًا كبيرًا من السياح.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات، وبالتالي لا بد من توفير كل العوامل التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا أن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث آثار العالم.

وأوضحت متى أن الاهتمام بالسياحة في مصر أصبح أمرًا ضروريًّا يتطلب دورًا كبيرًا من جانب وزارة السياحة؛ خصوصًا أنها أحد مصادر الدخل القومي لمصر، كما أنها جزء من الصناعة وتدر العملة الصعبة والتي أصبحنا في حاجة شديدة إليها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مجلس النواب النائبة إيفلين متى السياح الأجانب وزارة السياحة

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