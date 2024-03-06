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بالفيديو| مشروع ازدواج قناة السويس.. تفاصيل المشروع والتمويل والأسباب

04:22 م الأربعاء 06 مارس 2024

قناة السويس

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كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس، الذي أعلن عنه الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على إيرادات القناة الدولارية وحركة التجارة بالقناة.

وأوضح أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري- الكند، خلال حديثه إلى "مصراوي" ما يحدث على جانبَي قناة السويس من تنمية، وتفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس؛ لربط قناة السويس من بورسعيد حتى السويس.

وكان الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال "درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس، وباقي 80 كيلو في قناة السويس لم يحدث لها ازدواج؛ منها 50 كيلو في الشمال، و30 كيلو في الجنوب، وإن مشروع ازدواج قناة السويس "سيقضي على أي أحلام بشأن ممرات تجارية جديدة.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ما زال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل (دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات).

لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بمشروع ازدواج قناة السويس، عبر الفيديو التالي:

قناة السويس أسامة ربيع حركة التجارة

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