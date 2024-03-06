إعلان

BBC

إكسترا نيوز: 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر

04:19 م الأربعاء 06 مارس 2024

صندوق النقد الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

ذكرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها أن نحو 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تتحصل عليها مصر بعد توقيع الاتفاقية بين الطرفين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم الأربعاء، عن توقيع حكومته للاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء، بعد رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إذ قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي قرض مصر الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الجيزة: لا تهاون في مواجهة البناء المخالف وتقسيم حي الهرم.. وفي انتظار قرار "الداخلية"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل- رئيس الوزراء: وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد الدولي
رسميًا.. تغيير مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان
ارتفاع سعر الدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد تعويم الجنيه
السيسي: الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل تأجيل التوصل لوقف إطلاق النار
3 أسباب.. لماذا رفع المركزي الفائدة 6% وحرر سعر صرف الجنيه؟
الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل
التعويم.. البنك المركزي يقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي اليوم