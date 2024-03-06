إكسترا نيوز: 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر

كتب- مصراوي:

ذكرت قناة إكسترا نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها أن نحو 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تتحصل عليها مصر بعد توقيع الاتفاقية بين الطرفين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم الأربعاء، عن توقيع حكومته للاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء، بعد رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إذ قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.