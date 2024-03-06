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رئيس الوزراء: وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد الدولي

04:12 م الأربعاء 06 مارس 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته وقعت اتفاق صندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم: الحمدلله، وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء، بعد رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إذ قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

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