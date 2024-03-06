رسميًا.. تغيير مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان

كتب- محمد سامي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات.

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