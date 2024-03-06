إعلان

BBC

مجلس الوزراء يعتمد نتيجة دراسة "المالية" بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف ببيع قطعة أرض

03:49 م الأربعاء 06 مارس 2024

مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة سوهاج باستكمال مشروع البنية التحتية بالمقر الجديد للجامعة، الكائن بمدينة سوهاج الجديدة عن طريق الإسناد لإحدى الجهات التي حددتها المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك دون أية أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في مساحة ٧٥٤.٨١ م٢ تقريبًا، والكائنة بمنطقة أم زغيو بالكيلو ١٧.٥ طريق الإسكندرية/ مطروح بمنطقة أبو يوسف قبلي، وذلك لـ علي ماهر البيلي، والمقام عليها محطة تموين وخدمة سيارات.

مجلس الوزراء جامعة سوهاج مشروع البنية التحتية محافظة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة: زيادة تعويضات شاغلي الوحدات بمشروع إحياء القاهرة التاريخية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل- رئيس الوزراء: وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد الدولي
رسميًا.. تغيير مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان
ارتفاع سعر الدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد تعويم الجنيه
السيسي: الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل تأجيل التوصل لوقف إطلاق النار
3 أسباب.. لماذا رفع المركزي الفائدة 6% وحرر سعر صرف الجنيه؟
الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل
التعويم.. البنك المركزي يقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي اليوم