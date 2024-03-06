"عجبت لك يا زمن".. ماذا قال عمرو أديب عن تعويم الجنيه؟

القاهرة - مصراوي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقال أديب في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "كلكو كنتوا مع التعويم ! كلكوا كنتوا متوقعين! كلكوا كنتوا فاهمين ! على رأي المعلم رضا عجبت لك يا زمن".

كلكو كنتوا مع التعويم ! كلكوا كنتوا متوقعين! كلكوا كنتوا فاهمين ! على راي المعلم رضا عجبت لك يا زمن — Amr Adib (@Amradib) March 6, 2024

وصباح الأربعاء، أعلن البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بـ 6 بالمئة، عقب اجتماع استثنائي.

وتراجع الجنيه المصري بنحو 62 بالمئة إلى ما يزيد عن 50 جنيهًا للدولار بحلول الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بعد أن تم تداوله عند نحو 30.85 خلال العام الماضي.

وشدد البنك المركزي على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

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