الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشرف غدًا الخميس، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، ويتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بحسب توجيهات رئيس الجمهورية، تشمل البضائع المفرج عنها: السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.

ويأتي الإفراج عن البضائع تعبيرًا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازنا وانضباط للأسعار.