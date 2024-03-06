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إقبال على بيع الدولار بعد قرارات «المركزي».. وبنك مصر: سنلبي كل الطلبات

02:09 م الأربعاء 06 مارس 2024

البنك المركزي المصري

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كتب- مصراوي:

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك إقبالا على بيع الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، موضحا: «البنوك هتبدأ تلبي طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع».

وأوضح أنّ قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%، أمهل بنك مصر إمكانية طرح شهادة بفائدة سنوية 30%، و25%، و20%، على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى شهادات ربع سنوية وشهرية.

وأضاف «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم، مواصلا: «هنلاقي الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالي سعر الفائدة هينزل، عشان كدة عملناها فائدة متناقصة»، مشيرا إلى استمرارية الشهادات ذات فائدة الـ23.5%، وشهادات الـ19%، وتحديد وقت الفائدة على حسب رغبة.

البنك المركزي بنك مصر الدولار

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