الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب بعد "إعادة تسعير الجنيه مقابل الدولار"

كتب- مصراوي:

كشف د. ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، مصير سعر جرام الذهب، بعد قرارات البنك المركزي صباح اليوم.

وقال فرج لمصراوي: إن سعر الدولار حاليا ليست مستقرا، لكن جرام الذهب لن يزيد عن 3 آلاف خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

كما أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأضاف فرج: القرارات الأخير برفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الدولار وفتح حد كارت الائتمان ستؤدي لاستقرار السعر بالرغم من الارتفاعات العالمية للذهب.

وأوضح: جرام الذهب سيستقر عند حدود 2700 إلى 2800 جنيه للجرام الواحد، بالرغم من أن السعر العالمي وصل إلى 2130 دولار للأوقية.

اقرأ أيضًا:

اكسترا نيوز: أنباء عن إزالة القيود عن كروت الائتمان

"إكسترا نيوز": الافراج عن البضائع يوفر السلع ويحقق توازنا وانضباط للأسعار

شبورة وأمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

«اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد