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الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب بعد "إعادة تسعير الجنيه مقابل الدولار"

01:35 م الأربعاء 06 مارس 2024

سعر الذهب

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كتب- مصراوي:

كشف د. ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، مصير سعر جرام الذهب، بعد قرارات البنك المركزي صباح اليوم.

وقال فرج لمصراوي: إن سعر الدولار حاليا ليست مستقرا، لكن جرام الذهب لن يزيد عن 3 آلاف خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

كما أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأضاف فرج: القرارات الأخير برفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الدولار وفتح حد كارت الائتمان ستؤدي لاستقرار السعر بالرغم من الارتفاعات العالمية للذهب.

وأوضح: جرام الذهب سيستقر عند حدود 2700 إلى 2800 جنيه للجرام الواحد، بالرغم من أن السعر العالمي وصل إلى 2130 دولار للأوقية.

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سعر الذهب سعر الدولار سعر جرام الذهب

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