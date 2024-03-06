الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب بعد "إعادة تسعير الجنيه مقابل الدولار"
كتب- مصراوي:
كشف د. ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، مصير سعر جرام الذهب، بعد قرارات البنك المركزي صباح اليوم.
وقال فرج لمصراوي: إن سعر الدولار حاليا ليست مستقرا، لكن جرام الذهب لن يزيد عن 3 آلاف خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وقرر البنك المركزي المصري اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
كما أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأضاف فرج: القرارات الأخير برفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الدولار وفتح حد كارت الائتمان ستؤدي لاستقرار السعر بالرغم من الارتفاعات العالمية للذهب.
وأوضح: جرام الذهب سيستقر عند حدود 2700 إلى 2800 جنيه للجرام الواحد، بالرغم من أن السعر العالمي وصل إلى 2130 دولار للأوقية.
اقرأ أيضًا:
اكسترا نيوز: أنباء عن إزالة القيود عن كروت الائتمان
"إكسترا نيوز": الافراج عن البضائع يوفر السلع ويحقق توازنا وانضباط للأسعار
شبورة وأمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين
«اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد
فيديو قد يعجبك: