مقصد سياحي جديد.. تصريحات مهمة من وزير الآثار عن مشروع رأس الحكمة

كتب- محمد أبو بكر:

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا حضره ما يقرب من 100 من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية، خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وخلال المؤتمر، تحدث الوزير، عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سنوي في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 25% لـ30%؛ لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة، الأربعاء، استعرض "عيسى"، ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وتحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة، بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.

كما تحدث الوزير، عن إجراءات الوزارة للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، مما انعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ومن بينها، التواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية؛ لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، والتواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وإرسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق.

وأشار وزير السياحة، إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ومن شأنها حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لا سيما في المجال الفندقي، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز المستثمرين المشاركين سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وتطرق "عيسى"، للحديث عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته؛ مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها لاسيما في ضوء ما يتميز به هذا المنتج من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وعن المتحف المصري الكبير أكد الوزير، أن هذا الصرح العظيم سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه، وأنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمتحف نهاية شهر مارس الجاري؛ ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمي للمتحف.

وعن مشروع رأس الحكمة وتأثيره على القطاع السياحي في مصر، أوضح الوزير أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للسياحة وقطاع الإسكان أيضًا، وسيساهم في إضافة مقصد سياحي جديد يجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

كما تحدث خلال المؤتمر، عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن المنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لاسيما تلك التي تجذب السائحين الألمان، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة.

وقام "القاضي"، بعرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة والتي تبرز ما تتمتع به هذه المقاصد من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام Testimonials التي قامت الهيئة بتصويرها مع عدد من السائحين الألمان خلال زيارتهم لمصر والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم الممتعة أثناء الزيارة.

كما عرض رئيس هيئة التنشيط، فيلم ترويجي عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break يستعرض الأماكن السياحية والأثرية التي يتيح هذا المنتج للسائح زيارتها.

وكان وزير السياحة، قد افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية، أمس الثلاثاء، وقام بجولة داخل الجناح التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، واستقبل عمدة برلين الذي حرص على زيارة الجناح المصري.

وحظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.