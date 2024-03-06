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BBC

بعد قرار البنك المركزي.. "غرفة السياحة": انخفاض أسعار العمرة في هذا التوقيت

12:56 م الأربعاء 06 مارس 2024

البنك المركزي المصري

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، سيسهم في خفض أسعار العمرة خلال الفترة المقبلة.

في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أوضح "عجلان"، أن قرار البنك المركزي لن يؤثر في الوقت الحالي على أسعار رحلات العمرة خلال شهر رمضان بشكل كبير؛ نظرًا لتحديد معظم أسعار البرامج مسبقًا.

وأوضح العضو في غرفة شركات السياحة، أن أثار قرار البنك المركزي ستظهر بوضوح في العمرة بعد شهر رمضان، حيث من المتوقع أن نشهد تأثيرها خلال أسبوعين تقريبًا من الآن.

وأشار إلى أن تأثير وانخفاض سعر العمرة يعتمد بشكل كبير على توفر العملة في البنوك، مؤكدًا على أهمية أن يلتزم الجميع بالتعامل داخل النظام المصرفي بشكل رسمي.

وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إذ قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي أن إحدى الدوافع وراء قرارات السياسة النقدية اليوم، يرجع إلى الرغبة في القضاء على السوق السوداء، وقال إنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.

البنك المركزي أسعار العمرة رحلات العمرة

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