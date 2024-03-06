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السجيني: حركة محافظين خلال أيام

12:54 م الأربعاء 06 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إجراء حركة محافظين خلال أيام، قائلا: نتمنى من القيادة السياسية، في حركة المحافظين، الإبقاء على من أثبتوا مؤشرات أداء جيدة.

وقال خلال اجتماع اللجنة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: لو تطلب الأمر أن تكون حركة تغييرات في الأماكن، بحيث يتم نقل محافظ من محافظة إلى أخرى، بدلا من عمل حركة كبيرة بوجوه جديدة.

وأكد السجيني، أن هذا ليس تدخلا من السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية، مقترحا التصعيد من سكرتيري العموم ونواب المحافظين لمنصب المحافظ في الحركة المقبلة.

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السجيني: حركة محافظين خلال أيام
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