شهادات بفائدة 30 % متناقصة وليست ثابتة.. رئيس بنك مصر يشرح السبب

كتب-محمد فتحي:

قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن البنك المركزي رفع الفائدة 6% وأصبح السعر حاليا من 27.25-28.25، مما دفع البنك لطرح شهادة بفائدة 30% و25%؜ و20%؜ سنوية وربع سنوي وشهري.

وتوقع "الإتربي" انخفاض التضخم مما يخفض الفائدة وهو أحد الأسباب في طرح شهادات متناقصة وليست ثابتة.

وأضاف أنه مع تحرير سعر الصرف بدأ الإقبال على بيع الدولار من المؤسسات الخارجية نتيجة إجراءات قوية اتخذها البنك المركزي، لافتا إلى أن هناك حركة في بيع الدولار، بالإضافة إلى تلبية البنوك لمطالب العملاء بالنسبة للمصانع والشركات.

وأكد أن تلك القرارات تؤدي إلى اختفاء السوق الموازية بالنسبة للدولار في القريب العاجل وانخفاض التضخم الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشهادات الجديدة قائمة حتى تستحق الأرباح الخاصة بها.

وأشار إلى أن إحدى الشركات الأجنبية قامت بإيداع 25 مليون دولار في البنك بعد قرارات البنك المركزي صباح اليوم بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إذ قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. للمزيد (اضغط هنا)