مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه استمراراً للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، أقلعت عدة طائرات نقل عسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة، وذلك للمعاونة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التى يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التى يصعب وصول المساعدات إليها برا.

وبحسب بيان، يأتي ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.