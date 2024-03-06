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"إكسترا نيوز": الافراج عن البضائع يوفر السلع ويحقق توازنا وانضباط للأسعار

10:53 ص الأربعاء 06 مارس 2024

الإفراج عن البضائع

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كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الإفراج عن البضائع يأتي تعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة ويسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازنا وانضباط للأسعار.

ومن المقرر أن يشرف غدا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، غدًا الخميس، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراجات في باقي الموانئ المختلفة، إذ أن البضائع المفرج عنها تشمل: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع أمس ، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

الدكتور مصطفى مدبولي ميناء الإسكندرية السلع الغذائية البضائع

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