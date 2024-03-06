سفراء دولة التلاوة.. تلاوة خاشعة بصوت الشيخ أيمن حجازي في أستراليا- فيديو



كتب- مصراوي:



نقلت فضائية "الناس"، تلاوة مباركة بصوت الشيخ أيمن حجازى، أحد مبعوثي وزارة الأوقاف، إلى دولة أستراليا، أثناء إمامته للمصلين.

وأعلنت قناة الناس عن انطلاق الموسم الثانى من برنامج "سفراء دولة التلاوة حول العالم"، والذي ينقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم، وذلك بجانب محاضرات وندوات دينية لمبتعثى وزارة الأوقاف بمختلف دول العالم من الأئمة والقراء والمبتهلين، الذين تم اختيارهم بعناية فائقة بعد عقد اختبارات متعددة لهم لاختيار أفضلهم ليكونوا واجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم.



كما ستعرض قناة "الناس" البرنامج من خلال البث المباشر على شاشتها وصفحتها الرسمية، التى يتابعها الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك قناتها على "يوتيوب"، وحسابها على "واتس آب"، حرصًا منها على أن تصل برامجها إلى مشاهديها بطرق مختلفة.



وكانت وزارة الأوقاف بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان المبارك الماضي، قد عملا على بث خطاب الوسطية عبر أئمة وموفدى الأوقاف حول العالم فى ألمانيا وتكساس وتونس وأيرلندا وبلجيكا وطوكيو... وغيرها.