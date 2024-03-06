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BBC

أستاذ مناعة تحذر من "عادة خطيرة" خلال الإفطار في رمضان (فيديو)

02:00 ص الأربعاء 06 مارس 2024

أرشيفية

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كتب- محمد شاكر:
قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف: إن تناول المشروبات التى تحتوي على سكريات على الإفطار يعتبر أمر في غاية الخطورة، لافتة إلى أن السكر يعتبر "سم قاتل".

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "مش ضروري السكر على قمر الدين أو المشمش أو الخروب أو أى عصائر، يفضل شربها من غير سكر علشان تفيد الجسم".

وتابعت: "أيضا لا يجوز الإكثار من شرب العصائر التى تحتوى على السكريات، لأنها تضر الجسم بشكل عام وتسبب الأمراض على رأسها مرض السكر".

مشروبات سكرية السكريات الإفطار الصيام

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