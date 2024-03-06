شبورة وأمطار خفيفة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

أمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين 11 مارس 2024، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء..

يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بنسبة حدوث 30% تقريبا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بنسبة حدوث 30% تقريبا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة والسبت..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.