الابتعاد عن العرقسوس.. 10 نصائح لتغذية كبار السن



كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة إيناس صبري، أستاذ مساعد التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، عددًا من المعلومات والنصائح المهمة لتغذية كبار السن.

وتشمل تلك النصائح:

1 - الإكثار من الطعام المرتفع في الألياف الغذائية مثل الخضروات الطازجة والفواكه.

2 - الاعتماد على مصادر البروتين منخفضة الدهون مثل الأسماك.

3 - تقليل كميات اللحوم.

4 - تقليل كميات منتجات الألبان كاملة الدسم.

5 - تقليل كميات السكريات.

6 - توفير كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د.

7 - شرب كميات كافية من المياه والسوائل.

8 - تقليل كميات الملح المضاف للطعام.

9- هناك بعض الأطعمة يجب الحذر منها وهي الأطعمة المقلية والأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات واللحوم المصنعة والعصائر عالية السكر وسريعة التحضير والعرقسوس.

10- لابد من ممارسة المشى لمدة لا تقل عن 10 دقائق أو بعض تمارين السويدى الخفيفة أو اليوجا أثناء الجلوس في حالة صعوبة الحركة.