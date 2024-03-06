الابتعاد عن العرقسوس.. 10 نصائح لتغذية كبار السن
كتب- عمر صبري:
قدمت الدكتورة إيناس صبري، أستاذ مساعد التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، عددًا من المعلومات والنصائح المهمة لتغذية كبار السن.
وتشمل تلك النصائح:
1 - الإكثار من الطعام المرتفع في الألياف الغذائية مثل الخضروات الطازجة والفواكه.
2 - الاعتماد على مصادر البروتين منخفضة الدهون مثل الأسماك.
3 - تقليل كميات اللحوم.
4 - تقليل كميات منتجات الألبان كاملة الدسم.
5 - تقليل كميات السكريات.
6 - توفير كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د.
7 - شرب كميات كافية من المياه والسوائل.
8 - تقليل كميات الملح المضاف للطعام.
9- هناك بعض الأطعمة يجب الحذر منها وهي الأطعمة المقلية والأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات واللحوم المصنعة والعصائر عالية السكر وسريعة التحضير والعرقسوس.
10- لابد من ممارسة المشى لمدة لا تقل عن 10 دقائق أو بعض تمارين السويدى الخفيفة أو اليوجا أثناء الجلوس في حالة صعوبة الحركة.
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