وضع حجر أساس مشروع المجمع الصناعي ومركز الخدمات المتكاملة للزيتون بالفيوم

كتب- محمد نصار:

وضع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومدير قسم المشروعات بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، صوفي فان هيفربك، حجر الأساس لمشروع إنشاء أول "مجمع صناعي وخدمات متكاملة للزيتون"، على مساحة 5 أفدنة، بنطاق مركز يوسف الصديق، كمشروع تنموي متكامل.

المشروع يتم من خلال التشبيك بين المصانع الكبيرة والصغيرة، المهتمة بالمواد الغذائية، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مجال الصناعات التكميلية ذات القيمة المضافة، وتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة للقطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية بالمحافظات المصرية، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجاري والصناعي وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة في مختلف الصناعات الصغيرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية: يتجلى ذلك خاصة بمحافظات صعيد مصر، ومنها محافظة الفيوم، حيث تعمل الحكومة المصرية بكل أجهزتها على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد الذي يزخر بالفرص التنموية والاقتصادية، والذي سينهض مع العمل الدؤوب وإزالة الحواجز المعرقلة للتنمية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادي المتكامل.

وقال اللواء هشام آمنة، إن صعيد مصر غني بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة التي نحتاج الي للاستكشاف سنويًا، والعمل على تنميتها وحسن استغلالها في إطار إقليمي شامل، وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة، ويحول محافظات الصعيد إلى مناطق جذب، ونعمل سويًا بكل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية على تعزيز آليات وحوكمة الشراكة والتعاون بين الإدارة المحلية والجهات المركزية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج لها محليًا وعالميًا.

وتابع وزير التنمية المحلية: تطبيقًا لهذا التوجه، فقد جاء اهتمام محافظة الفيوم، بتنمية سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعات وتصنيع الزيتون بمركز يوسف الصديق، حيث درس مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية مع المحافظة، مشروع إنشاء مركز للخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي للزيتون، والذي يوفر ليس فقط وحدات صناعية لتصنيع زيتون المائدة تصل إلى 7000 متر مربع في المرحلة الأولى من المشروع، ولكن يوفر كل خدمات الأعمال المطلوبة لدعم زراعات وتصنيع الزيتون، ومنها خدمات الإرشاد الزراعي، والتعبئة والتغليف، والتسويق محليًا وعالميًا، وإعداد علامة تجارية لصناعة الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، ويساهم المشروع في توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة بأكثر من 400 فرصة عمل في سلسلة القيمة الإنتاجية لزراعة وتصنيع الزيتون بمحافظة الفيوم.



وأعرب وزير التنمية المحلية، عن تطلعه إلى افتتاح هذا المجمع الصناعي الواعد قريبًا وإنتاج زيتون بجودة عالمية ويستطيع المنافسة في جميع الأسواق الدولية، وإلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم تنفيذ مشروعات وأنشطة التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم الميزة التنافسية والنسبية لمحافظة الفيوم وباقي المحافظات.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بوضع حجر الأساس لمشروع مجمع صناعات زيتون المائدة بيوسف الصديق، الذي يأتي من خلال التشبيك مع الجهات الشريكة من جانب، والجهاز التنفيذي بالمحافظة والمواطنين من جانب آخر، أملا بأن يغزو الزيتون المصري ومنتجاته والذي يزرع على أرض الفيوم كل أسواق العالم، لافتًا إلى أن المشروع تنموي متكامل، ومتوافق مع طبيعة المنطقة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية أن يكون المشروع منارة للمشروعات الكبرى، وأن يكون مزارا سياحيا، مؤكدا استخدام شتلات الزيتون الجيدة خلال المرحلة المستقبلية وخاصة شتلات زيتون الزيت، لافتا إلى أن موقع المشروع سيتم ترفيقه بالكامل، وتوفير الطرق المؤدية إليه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ نموذج استرشادي بالمشروع، ثم يتم التنسيق مع القطاع الخاص لاستكمال المراحل الإنشائية، من خلال التنسيق المتبادل والرؤية المنهجية والعلمية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن إنشاء مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة" بنطاق مركز يوسف الصديق، سيبدأ بمساحة 5 أفدنة "21 ألف متر مربع" كمرحلة أولى، مع إمكانية التوسع المستقبلي للمشروع، مشيرًا إلى أهمية قطاع زيتون المائدة باعتباره يمتلك مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كل مراحل وسلاسل القيمة ذات الصلة.

ولفت إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية وفرص واعدة في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة.

وأضاف المحافظ، أن مشروع "مجمع صناعات زيتون المائدة"، يضم وحدات لصناعة الزيتون بأبعاد مختلفة، تتناسب مع احتياجات المصنعين، ومقر للمكاتب الإدارية، ومركز مصغر للمؤتمرات، ومعامل للتحاليل، ووحدة للبحث والتطوير، ومنطقة للخدمات الملحقة تشمل "كافتيريا، وسوبر ماركت، ومسجد".