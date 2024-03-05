البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء أرمينيا بالمقر البابوي



القاهرة - أ ش أ:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا والوفد المرافق له.

وأعرب قداسة البابا عن ترحيبه بضيفه والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن مصر بلد له تاريخ عريق، وهي البلد التي فتحت أبوابها لتستقبل السيد المسيح والعائلة المقدسة في القرن الأول الميلادي، وفتحت أبوابها أيضًا للأرمن ليعيشوا فيها ويندمجوا في المجتمع المصري.

وأعاد قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الأذهان أن نوبار باشا أول رئيس وزراء لمصر، والذي كان من أصل أرمني، وكذلك باجوس بك أول وزير خارجية لمصر، وعلى المستوى الكنسي ذكر قداسة البابا القديس جريجوريوس الأرمني الذي تذكره الكنيسة في الصلوات الكنسية، وكذلك القديسة أربسيما الأرمنية وهي معروفة في الكنيسة القبطية، حتى أن معظم الأديرة القبطية بها راهبات يحملن اسم "أربسيما".

وأثنى قداسة البابا تواضروس على العلاقات بين الكنيستين القبطية والأرمينية والمحبة التي تجمع بين قداسته وقداسة الكاثوليكوس كاراكين الثاني كاثوليكوس عموم الأرمن الأرثوذكس في اتشمياتزين، وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير بأنطلياس بلبنان، لافتا إلى زيارته لأرمينيا عام 2015 ومدى الترحاب الذي وجده هناك.

من جهته، أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن سعادته بزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبلقاء قداسة البابا، مثمنًا العلاقة الطيبة بين الكنيستين القبطية والأرمينية، وأشاد بعراقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبالقيم الروحية السامية التي حافظت عبر تاريخها الطويل.

وأثنى رئيس الوزراء الأرمني أيضا على لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بأنه جرى في أجواء إيجابية للغاية.