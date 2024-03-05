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وزير التموين ومرتضى منصور وعمرو موسى في عزاء شقيق سوزان مبارك

08:46 م الثلاثاء 05 مارس 2024
  • عرض 11 صورة
    وزير التموين في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    موسى مصطفى في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    عمرو موسى في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    وزير التموين في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    مرتضى منصور في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    قذاف الدم في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    قذاف الدم في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    مرتضى منصور في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    قذاف الدم في عزاء شقيق سوزان مبارك
  • عرض 11 صورة
    مرتضى منصور في عزاء شقيق سوزان مبارك
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، على حضور عزاء اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك أرملة الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ويتلقى العزاء كل من جمال وعلاء مبارك وعدد من أفراد العائلة.

وشارك في العزاء: الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد قذاف الدم، وموسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد.

كما حضر العزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والدكتورة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتور علي الدين هلال، والفنان محمود قابيل، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق.

يذكر أن اللواء منير ثابت من مواليد محافظة قنا في 29 أكتوبر عام 1936، كما أن والده طبيب الأطفال الشهير صالح ثابت.

وشغل اللواء منير ثابت العديد من المناصب في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منذ عام 1990 حتى 2009، وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، وتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، كما كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن.

عزاء شقيق سوزان مبارك عزاء منير ثابت وزير التموين مرتضى منصور

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