غرامة وتعويض.. اتصالات النواب تعلق على عطل فودافون

كتبت - داليا الظنيني:

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يتابع عن كثب مشكلة تعطل شبكة فودافون صباح اليوم، لافتا إلى أن العطل يرجع إلى إجراء تحديثات بأحد مكونات الشركة.

أضاف بدوي، خلال مداخلة ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركة ستقوم بتعويض العملاء لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا، نتيجة العطل الذي حدث لمدة 6 ساعات وتسبب في تعطيل مصالح العملاء.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه سيتم تغريم الشركة نتيجة هذا العطل، مؤكدا أن اللجنة لا تألو جهدا في تنفيذ سياسات وتشريعات لخدمة العملاء.

وأوضح بدوي، أن العطل ضرب كل محافظات الجمهورية وليس محافظة واحدة، لافتا إلى أنه تابع كل التفاصيل الخاصة بالعطل داخل الشركة بشكل مستمر نتيجة الاتصالات التي حدثت معه من قِبل العملاء.

وأضاف: "سيكون هناك إجراءات وتشريعات بشأن هذا الأمر بعد تعطل مصالح وشكاوى كثيرة من العملاء".



