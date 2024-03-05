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BBC

بينهم فايزة أبوالنجا.. وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء اللواء منير ثابت (صور)

07:49 م الثلاثاء 05 مارس 2024
  • عرض 12 صورة
    الخطيب يقدم العزاء في شقيق سوزان مبارك
  • عرض 12 صورة
    الخطيب يقدم العزاء في شقيق سوزان مبارك
  • عرض 12 صورة
    الخطيب يقدم العزاء في شقيق سوزان مبارك
  • عرض 12 صورة
    الخطيب يقدم العزاء في شقيق سوزان مبارك
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
  • عرض 12 صورة
    عزاء اللواء منير ثابت
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:
بدأ قبل قليل، عزاء اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك أرملة الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص على حضور العزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والدكتورة فايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتور علي الدين هلال، والفنان محمود قابيل، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق.

ويتلقى العزاء كل من جمال وعلاء مبارك وعدد من أفراد العائلة.

يذكر أن اللواء منير ثابت من مواليد محافظة قنا في 29 أكتوبر عام 1936، كما أن والده طبيب الأطفال الشهير صالح ثابت.

وشغل اللواء منير ثابت العديد من المناصب في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منذ عام 1990 حتى 2009، وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، وتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، كما كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن.

سوزان مبارك منير ثابت عزاء منير ثابت جمال مبارك علاء مبارك

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