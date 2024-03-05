تعيين الكابتن طيار أحمد شنن رئيسا لمجلس إدارة إير كايرو والعضو المنتدب خلفا لحسين شريف

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت شركة "إير كايرو" عن تعيين الكابتن طيار أحمد شنن، رئيساً جديداً لمجلس الإدارة؛ اعتباراً من اليوم الثلاثاء؛ خلفا لحسين شريف الذي تقدم باستقالته من المجلس، وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والعرفان لحسين شريف لما بذله من مجهود في النهوض بالشركة خلال 4 سنوات توليه الادارة.

وكان الكابتن أحمد شنن يشغل منصب مدير عام العمليات الجوية بالشركة ومدرب معتمد من منظمة ICAO، كما شغل منصب المدير العام للسلامة والجودة بالشركة.

وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته في الكابتن شنن، وأكد ثقته في قدرته على قيادة الشركة في هذا الوقت المهم، وقدم "شنن" الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم، معربا عن التزامه المطلق لتحقيق رؤية وأهداف الشركة.

وشدد "شنن" - بشكل خاص - على أهمية استمرارا لمسيرة النمو وتنويع الخدمات؛ بما يتماشى مع الأهداف المحددة للخطة الاستراتيجية 2027، حيث تعتمد شركة "إير كايرو"، على سجل حافل بالنجاح الممتد على مدار 20 عامًا والاستفادة من الخبرات والتجارب الكبيرة لعامليها القادرة على الحفاظ على مكتسبات "إير كايرو" وتعزيزها.