الموضوع ريحته وحشة.. السجيني يطالب باستقالة نائب محافظ القاهرة وحبس المستشار القانوني

كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة، اليوم الثلاثاء، كلمةً إلى االدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قائلًا: إنه في ما يخص موضوع سوق العبور الذي سبق للجنة مناقشته، أطالب د.إبراهيم صابر بمبلغ 300 مليون جنيه متحصلات المحافظة، في ملاحق محلات سوق العبور، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع الحالات المشار إليها في الملاحق.

وأشار السجيني إلى أنه قد سبق أن حضر المستشار القانوني في الفصل التشريعي السابق، وتحدث بأن محافظة القاهرة هي وشأنها، وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أنه يجب تحصيل المبالغ المقررة من التجار، وأن هذا الموضوع لا يستقيم؛ لأن محافظة القاهرة ليست محافظة في نظام فيدرالي، وأن بلادنا فوق كل شيء.

وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من نائب محافظ القاهرة عمل مذكرة أو يتقدم باستقالته، وأنه يجب حبس المستشار القانوني لمحافظة القاهرة، الذي تسبب في ضياع أموال كان يجب تحصيلها على مدار السنوات الماضية، ولم تحصل، ولذا صدر توصية من اللجنة بتحصيل ما يتراوح بين 750 ألف إلى مليون جنيه، من التجار كجزء من المستحقات، حتى إعادة تقييم سعر المحل.

وقال السجيني إن الموضوع "ريحته مش حلوة"، ويجب أن تظهر الدولة قدرتها على تنفيذ القانون، وأن تظهر هيبة وأن تتحرك ضد المخالفين، ومَن لم يسدد قيمة من سعر المحل تحت الحساب يتم غلق المحل فورًا.

وتم التعهد من مسؤولي الحكومة بأن يتم تحديد القيمة النهائية للمحلات خلال شهر ونصف الشهر.