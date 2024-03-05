كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدًا للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، مع محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والإمارات.

وكشف محمد السويدي، أن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، كما يتضمن، تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة.

واستعرض "السويدي"، مقترحًا لمخطط ومكونات المرحلة الأولى، بما تتضمنه من مشروعات عديدة.

وتم التوافق بين وزير الإسكان ووزير الاستثمار الإماراتي على سرعة تسليم الإطار العام النهائي لمكونات المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة؛ تمهيدا لتسلم الاشتراطات البنائية الخاصة بكل مشروع من مشروعاتها، وبدء التنفيذ.

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