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لم تصرف منذ عام.. تحرك برلماني بشأن مستحقات عمال اليومية بمدارس حدائق أكتوبر

04:13 م الثلاثاء 05 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن عدم صرف مستحقات العمالة اليومية بمدارس حدائق أكتوبر.

وأوضح النائب، أن مستحقات العمالة اليومية في مدارس حدائق أكتوبر، يتم دفعها من خلال مجلس الأمناء، وعلى الرغم من ذلك لم يتم صرف هذه المستحقات منذ نحو عام تقريبا.

وأشار هشام حسين في طلب الإحاطة، إلى أن الأمر لا يتوقف عند تأخر صرف هذه المستحقات، ولكن الإشكالية أنها أجور ضعيفة لا ترتقي لحجم الدور الذي يقومون به، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالب النائب الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مجلس الأمناء بمدينة حدائق أكتوبر بكشف أسباب تأخر صرف المستحقات.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أجور عمال اليومية في المدارس بحدائق أكتوبر، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

مجلس النواب الدكتور هشام حسين مدارس حدائق أكتوبر وزارة التربية والتعليم

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