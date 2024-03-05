وزير البترول: صادرات مصر من الغاز تجاوزت 2.5 مليار دولار نهاية 2023

كتب- نشأت علي:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليار دولار.

وأضاف وزير البترول أن حجم الاستثمارات المحققة في قطاع البترول منذ 2014 /2015 وحتى ديسمبر 2023 بلغت تريليون و455 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول طارق الملا وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في زيارة لحقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد.

ورحب الوزير بالوفد في حقل ظهر ليشاهدوا ما يجري من عمل بالحقل، مؤكدا أهمية تعظيم المكون المحلي والصناعة الوطنية الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته من أجل المشاركة المجتمعية بكل المدن والمحافظات وفق متطلبات وأولويات التنمية المستدامة ومنها التعليم والصحة والبيئة.

جاء ذلك تفقد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد.

وكان الدكتور طارق الملا وزير البترول في استقبال الوفد، حيث اصطحب النواب في جولة داخل منطقة العمليات ودورة الأعمال بحقل ظهر.

واستعرض خالد موافي رئيس شركة بترول بلاعيم عمل محطات الإنتاج والموانئ البحرية لنقل الزيت والغاز مستعرضا خطوات العمل والإنتاج بحقل ظهر.

وقال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغاز كان حلما ووفر مليارات الدولارات.