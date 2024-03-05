طلب إحاطة بسبب وقائع إلغاء تكليف بعض خريجي الصيدلة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن وقائع إلغاء تكليف عدد من الصيادلة دون سابق إنذار.

وأشار النائب إلى أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى خلال الأيام الماضية، من عدد من خريجي كليات الصيدلة، بسبب إلغاء تكليفهم دون سابق إنذار، على الرغم من الحصول على موافقات بتعديل تكليفهم.

وأكد زين الدين أن عددًا من الصيادلة حصلوا على موافقة من الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة لتعديل تكليفهم، وبالفعل تم التعديل، وتم إرسال الموافقة إلى شؤون الأفراد، إلا أنه بعد ذلك فوجئوا بقرارات إلغاء التكليف.

وطالب عضو مجلس النواب وزارةَ الصحة، بضرورة مراجعة هذا الأمر؛ حرصًا على مستقبل الخريجين.