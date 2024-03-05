"أمهات مصر" عن جدول الثانوية العامة 2024: "يُلبي رغبات أولياء الأمور"

كتب-محمد فتحي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن جداول امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، أمس، يلبي أغلب رغبات أولياء الأمور.

وأضافت في بيان لها اليوم، أن فصل ووضع المواد غير المضافة للمجموع قبل المواد المضافة ميزة كبيرة للطالب حتى يستطيع التركيز في المواد الأساسية وتخفيف رهبة الامتحان، وهذا كان مطلبنا من فترة، والوزارة والدكتور رضا حجازي استجاب ولهم كل الشكر، قائلة: "الجدول نفسه للفروع وخاصة علمي رياضة مريح".

وأشارت إلى أن تعليقات أولياء الأمور بنسبة كبيرة مرضية ومرحبة بالجداول، وأفضل من العام الماضي.

وجاءت بعض التعليقات واصفة جدول امتحانات علمي علوم بـ"المضغوطة" في الفيزياء والكيمياء، لا يوجد سوى 3 أيام فقط للمراجعة، وكذلك بعض التعليقات للقسم الأدبي معلقين أن: "امتحان التاريخ قبله 3 أيام فقط للمراجعة"، بينما الفلسفة 7 أيام، مقترحين بتبديلها بحيث تصبح الفلسفة 3 أيام والتاريخ 7 أيام.

وتابعت: "بشكل عام الجدول مريح وجيد، ونتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب، وكل الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم"، مشددة على الطلاب بضرورة التركيز في مناهجهم ومذاكرتها أولا بأول حتى لا تتراكم عليهم، وعلى أولياء الأمور تهيئة المناخ المناسب لهم. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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