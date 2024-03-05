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رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد رفيع المستوي من الحكومة المجرية - صور

02:11 م الثلاثاء 05 مارس 2024
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    محمد ضياء زين العابدين
  • عرض 3 صورة
    محمد ضياء زين العابدين
  • عرض 3 صورة
    محمد ضياء زين العابدين
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كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدا رفيع المستوي من الحكومة المجرية ضم الدكتور بيتر زاكار نائب رئيس الجامعة العلاقات العامة والعلاقات، مدير مجموعة التكنولوجيا العامة للعلاقات الدولية، الدكتور جوزف نائب بيت بيمهم للشؤون العامة والاستراتيجية، الدكتور أرون بيريتشكي نائب رئيس الجامعة للعلوم والابتكار، بترو بيرينى الأمين العام والدولي.

استعرض رئيس جامعة عين شمس نشأة الجامعة وكلياتها والتي تعد من أقدم كليات افريقيا مثل كلية الهندسة.

ولفت إلى شراكات كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات مع العديد من الجامعات العالمية مثل إيست لندن وغيرها.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المجرية.

محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس الحكومة المجرية

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