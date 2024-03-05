وزير الإسكان: جولات لمسئولي الوزارة بالمشروعات الجاري تنفيذها بـ6 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مسئولى الوزارة، قاموا بعدة جولات تفقدية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان، والمرافق، والطرق، والتطوير، والخدمات، بـ6 مدن جديدة، شملت القاهرة الجديدة، والسويس الجديدة، والشروق، والمنيا الجديدة، والعبور، والفيوم الجديدة.

وأضاف الوزير: تأتي الجولات التفقدية، في إطار التوجيهات المستمرة لمسئولي الوزارة، بأهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل، فى حل المشكلات، وتذليل العقبات، وكذا دفع العمل، خاصة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وكذا مشروعات المرافق، والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات فى مواعيدها، وبالجودة المطلوبة.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع جنة السكنى بالتجمع الثالث، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، والزراعة، وتنسيق الموقع، بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، تقدم أعمال الطرق الجارية بطريق ( RR) قطاع التجمع الثالث، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس " مثلث الأمل "، موجهاً بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل"، بالمدينة، يرافقها مسئولو الجهاز، والمشروعات.

وتجولت مخلوف بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية بمحور منخفضى الدخل، كما تفقدت نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، وأعمال البنية التحتية شاملة أعمال المرافق.

وتابعت رئيس جهاز المدينة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الطرق، ومنطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة التي تضم ( سوقاً تجارية - حضانة – مدرسة تعليم أساسي ٣٣ فصلا)، وجميع مراحل البنية التحتية، ولاسيما أعمال الكهرباء، وأعمال إنشاء محطة الصرف المدمجة بطاقة ١٠٠٠م٣/يوم كمرحلة عاجلة بالمدينة.

وفي الإطار نفسه، استكمل المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، جولاتهم المرورية بتفقد أعمال رفع الكفاءة للزراعة والنظافة بمداخل المدينة، وذلك ضمن خطة الزراعة والتجميل التى تبناها جهاز مدينة الشروق لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وتفقد رئيس جهاز الشروق، ومرافقوه، مدخلى السويس 1، و2 للمدينة، موجهاً بتكثيف حملات الصيانة اللازمة للمزروعات بالمداخل، وكذا تدعيم المسطحات بشتلات الورود، مع رفع مخلفات الصيانة الناتجة من الأعمال، كما تابع أعمال التقليم الجارية للنخيل الواقع بجُزر المحور الغربى.

وتابع المهندس على سعد، أعمال تنسيق الموقع الجارى تنفيذها بحى النادى، ضمن أعمال رفع كفاءة الطرق داخل الأحياء السكنية للتيسير على المواطنين، والانتقال بكل يسر بين الأحياء المختلفة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المرحلة الحالية يتضمنها تنفيذ أرصفة المشاة أمام العقارات، وحول المناطق المخصصة للزراعة، وكذا حول مراكز الخدمات، موجهاً خلال متابعته للمشروع برفع المخلفات، وإخلاء مواقع التنفيذ من أى عوائق بالطرق.

وأكد رئيس جهاز الشروق، أن تلك الأعمال تقع ضمن أهداف مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع المستهدف تنفيذه بالحى، حيث يتبع هذه الأعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية للطرق الداخلية بخلاف أيضاً قرب البدء فى أعمال الزراعة والتجميل.

وفي المنيا الجديدة، قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرورعلى محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، لتفقد جميع مكونات المحطة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة الجارية.

وتابع رئيس الجهاز الحالة الفنية بالمروقات والمرشحات، لمعاينة ما تم تنفيذه في أعمال تطهير ورفع كفاءة المروقات والمرشحات، موجهاً بتلافي بعض الملاحظات الفنية، وسرعة ربط كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة، وتكثيف العمل في صيانة أعمال الزراعة داخل المحطة.

ثم توجه مسئولو جهاز المنيا الجديدة، لمتابعة أعمال تنفيذ الممشى السياحي بمواجهة الحي الرابع، وتم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أقرب وقت ممكن، وكذا ضرورة الالتزام في تنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية، واختيار أجود الخامات.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال الطبقة الأسفلتية، وإعادة الشئ لأصله للطرق لمسار مشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بجوار مسجد الشريف أمام المحطة.

وتابع المهندس أحمد رشاد، أعمال التطوير وتنسيق الموقع الجارية بالإسكان العائلي (٢& ٤& ٦& ٨)، ونظافة الطرق ورفع مخلفات نواتج التطوير وصب خرسانات الأرصفة.

وفي الفيوم الجديدة، قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة الفيوم الجديدة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور المهندس عصام بدوى، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز المدينة.

وخلال الزيارة، استمع المهندس أحمد عمران، لشرح تفصيلى عن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات بها، والتحديات التى تواجهها، ثم قام بجولة تفقدية على جميع المشروعات بالمدينة.