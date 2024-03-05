وزير العمل يبحث مع رئيسي اتحاد الصناعات والغرف التجارية مشروع قانون العمل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق؛ لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.

وفق بيان صادر عن وزارة العمل، الثلاثاء، أكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال كشركاء اجتماعيين؛ لتعزيز علاقات العمل، والتعاون في جميع القضايا المشتركة.

وبحث الوزير مع السويدي، والوكيل، والزوربا، أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، وحرص الدولة على سرعة إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار من أجل زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "شحاتة"، إن الوزارة حريصة على تلقي كل الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية، وإنها محل تقدير طالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة الحقوق والواجبات.