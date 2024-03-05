رغم الطلب.. خفضَ سعر لتر زيت 20 جنيهًا

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اعتمد سعر زيت الخليط، اللتر بسعر 80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه في السوق الحرة، أما سعر الزيت الخليط، زنة لتر، في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن أعلى نقطة استهلاك في السنة يكون بعد النصف من شعبان حتى مع بداية شهر رمضان.

وتابع المصيلحي بأنه رغم ذلك تم خفض أسعار السلع الغذائية، موضحًا أن الشركات خفضت الأسعار بعد الاطمئنان على توافر سعر الدولار في البنوك.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.