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BBC

"السيسي" ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم (بث مباشر)

12:59 م الثلاثاء 05 مارس 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب -محمد فتحي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" الذي يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك.

كما تم استعراض التعاون الثنائي وآفاق التوسع فيه مختلف المجالات بما يرتقى لطموحات الشعبين الصديقين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر الاتحادية رئيس وزراء أرمينيا

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