مساعد أول وزير التموين: قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري؛ لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًّا، إضافة إلى تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري.

ولفت عشماوي إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضًا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب، وكذلك خدمات السجل التجاري، وأنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًّا، حيث تم إتاحة أيضًا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية؛ مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، ةاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد في المكتب، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، وحذف رقمي القومي" أيضًا، وإضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتي".

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.