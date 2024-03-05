الأوقاف: عاصم قبيصي مديرا لمديرية المنوفية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أسيوط، بمنصب مدير مديرية المنوفية، خلفا للشيخ زكريا الخطيب الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

والدكتور عصام قبيصي المدير الجديد لأوقاف المنوفية، هو أحد قيادات الوزارة، وتولى مناصب عديدة أبرزها "وكيل الوزارة لشئون المساجد ومدير مديرية أسيوط"، وحاصل على الدكتوراة في رسالته التي حملت عنوان "الفاعلية الحضارية فى السنة النبوية دراسة فى تجارب الامم السابقة ..الكتب التسعة نموذجا" من جامعة أسيوط، ويتمتع بكفاءة عالية وعلاقات طيبة مع الجميع، ويعتمد في عمله على المتابعة الميدانية.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الشهيد التي توافق التاسع من مارس كل عام.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع خطبة الجمعة على أقل تقدير وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة والمقدر بـ عشر دقائق إلى 15 دقيقة.

وشددت وزارة الأوقاف، على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأئمة وخطباء المكافأة حال الخروج على موضوع الخطبة، أو عدم الالتزام بالوقت.