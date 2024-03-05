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BBC

بيان عاجل بشأن اتهام مدرس بالتحرش بتلميذات في أسيوط

12:10 م الثلاثاء 05 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن قيام أحد المدرسين بمدرسة صلاح أبو دنقل الجديدة للتعليم الأساسى التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط بالتحرش الجنسي بالتلميذات في مقتبل عمرهم.

وقال سليمان في بيانه، إن الواقعة أدت إلى تضرر التلميذات أهاليهم ونفسيا، كما أن الواقعة كشفت وعن عدم مراقبة وزارة التربية والتعليم للمدارس التابعة لها.

وانتقد عضو مجلس النواب، عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات تجاه تلك الواقعة.

مجلس النواب أسيوط مجلس الوزراء

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