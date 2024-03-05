رئيس لجنة الإسكان: جادون في إنهاء أزمة الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان جاد في إنهاء أزمة ملف الإيجار القديم.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس ينتظر رد الحكومة خلال الأيام المقبلة على طلبه بشأن حصر شقق الإيجار القديم.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مفيش جلسات الأسبوع الحالي، والجلسات ستبدأ يوم السبت والأحد المقبلين، وسنرى إن كانت الحكومة انتهت من حصر الوحدات الإيجارية أم لا.

وشدد النائب محمد عطية الفيومي، على أن أزمة الإيجار القديم بحاجة إلى تدخل استنادا على الأرقام وما يقوله الواقع بشأن هذا الملف.

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