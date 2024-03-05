هل تتحول العلمين ورأس الحكمة لمواقع استشفائية؟.. خبير سياحي يُجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إنه بإصدار توصيات المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، تم وضع خطط لتطوير المستشفيات الخاصة ببعض الأمراض.

وأكد "كارم"، أن هناك رؤية تنموية متكاملة لتحويل العلمين الجديدة ورأس الحكمة وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير إلى وجهات للسياحة الاستشفائية، بخلاف الأماكن القديمة المتواجدة للسياحة العلاجية في مصر مثل حلوان ومدينة الطور والوادي الجديد، وهذا يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع السياحي في مصر.

وأضاف الخبير السياحي، لمصراوي، أن التوجه الدولي حاليًا ووزارة السياحة يتمثل في تطوير منتج السياحة الاستشفائية وجعل مصر أول مقصد للسياحة الاستشفائية، مشيرًا إلى توافر كل المقومات التي تؤهل مصر لتحقيق ذلك.

وأوضح، أنه بدأت أولى خطوات السياحة العلاجية في مصر، حيث بدأت تُقدم الرعاية الصحية لعلاج الأطفال والمسنين، وتقديم الرعاية الصحية لبعض الأمراض، وذلك من خلال رفع مستوى الخدمات بشكل دائم في المناطق التي تتطلب ذلك.

وأشار "كارم"، إلى أن الدولة فتحت باب التحاور بشأن مستقبل نمط السياحة العلاجية في مصر، والتي من المتوقع أن تشكل طفرة في القطاع السياحي خلال الفترة القادمة، مما سيساهم في زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة.

وتابع الخبير السياحي، أنه من المخطط إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر في المنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، وذلك على مساحة تبلغ 40 فدانًا، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز منظومة السياحة الاستشفائية والعلاجية في مصر خلال الفترة القادمة، مما سيمثل طفرة كبيرة في قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية في البلاد.