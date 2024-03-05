شقيقة طالبة العريش موجهة الشكر إلى النيابة: "أختي ماتت مظلومة ومقهورة"

كتبت- داليا الظنيني:

وجهت نادية صلاح، شقيقة طالبة العريش نيرة صلاح، الشكر إلى النيابة العامة بعد بيانها الصادر بشأن عدم تداول أي أخبار تستهدف الخوض في سيرة شقيقتها ونشر شائعات بشأنها.

وأضافت في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الإثنين، "نشكر النيابة أنها منعت أي كلام، وأختي توفت مظلومة ومقهورة، أي حاجة تكتب بتأذينا".

وتابعت: "أنا معنديش شك 1% في النيابة ونزاهته، ومش طالعة أتكلم بس علشان أختي أنا احتسبت أختي شهيدة ولكن فيه ظلم وقهر صعب عليا إنه يحصل للبنات كده، أختي شهيدة القهر اللي وقع عليها".