نشرة منتصف الليل| تحرك برلماني بشأن تخلي الحكومة عن إدارة المطارات.. وموقف طرح أرض رأس جميلة للاستثمار

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الاثنين على النحو التالي:

مصطفى بكري يقدم بياناً عاجلاً بشأن قرار التخلي عن إدارة المطارات

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص والرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرة الحكومة علي إدارة المنشآت الحيوية وتأثيرات هذا القرار علي مستقبل العاملين في المطارات.

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يوم الشهيد.. مصر تحيي ذكرى الشهداء فى مارس من كل عام - "فيديو"

تحي الدولة المصرية والشعب المصرى ذكرى يوم الشهيد، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في 9 مارس.

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صندوق بمليار درهم.. محمد بن راشد يطلق حملة "وقف الأم" دعماً للتعليم حول العالم

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حملة "وقف الأم" بهدف تكريم الأمهات في الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

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قرارت عاجلة بعد اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

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بحضور كبار الشخصيات.. بدء عزاء والدة اللواء راضي عبد المعطي مساعد وزير الداخلية الأسبق

بدأ منذ قليل عزاء والدة كل من النائب محمد عبدالمعطي، عضو مجلس الشيوخ، واللواء راضى عبدالمعطى، مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع.

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مائل للحرارة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء، والأحوال الجوية المتوقعة.

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لمدة 10 ساعات.. "الجيزة": قطع المياه في عدة مناطق غدًا

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع خدمة المياه في عدة قرى بمدينة أطفيح، وذلك ابتداءً من مساء الثلاثاء المقبل؛ لإجراء أعمال إصلاح عاجلة على خط المياه ذو القطر ٦٠٠ مم.

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الفراخ بـ110 والبانيه بـ72 جنيهًا.. أسعار الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة

تحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على طرح السلع والمنتجات الغذائية عبر منافذها بأسعار مخفضة، وتعد الدواجن من المنتجات الغذائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ خصوصًا مع دخول شهر رمضان.

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والد الشهيد محمد سلامة: "ابني تمنى الشهادة ونالها"

قال عبد العال سلامة والد البطل الشهيد محمد سلامة الذي استشهد في حادث إرهابي أثناء تأدية خدمته العسكرية بمنطقة سيناء في مايو 2022، إن ابني نال الشهادة وكان بيتمناها".

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متحدث الوزراء يكشف موقف طرح أرض رأس جميلة للاستثمار - (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف طرح أرض رأس جميلة للاستثمار.

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