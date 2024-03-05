حقق 34٪ نمو بأعداد الركاب.. ما هو برنامج تحفيز الطيران؟



كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن برنامج تحفيز الطيران الذي تعتمده وزارة السياحة والآثار، يتمثل في قيام الدولة بدعم منظمي الطيران العارض أو منخفض التكاليف بنسبة 15%.

وأضاف "صادق" لـ"مصراوي" أن الشركات تنظم رحلات عارضة أو منخفضة التكاليف، وقد لا تستطيع ملء أكثر من 85% من سعة الطائرة، وبموجب برنامج تحفيز الطيران الذي تعتمده وزارة السياحة والآثار، يتم دعم منظمي الطيران العارض أو المنخفض التكاليف بنسبة 15%، وهذا يشكل حافزًا للشركات لتنظيم المزيد من الرحلات وزيادة النشاط السياحي.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الطيران العارض يتواجد في عدة محافظات مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والعلمين والأقصر، لافتًا إلى أن هذا الحافز يستفيد منه عدد لا يتجاوز 10 شركات.

وأشار، إلى أن وزارة السياحة قامت بتدشين باقة تحفيزية جديدة في إطار برنامج تحفيز الطيران، وذلك بشكل سريع لبعض المدن التي تعرضت لأكبر درجات الضرر جراء الأحداث الجارية، ومن الشروط الواجب تحقيقها؛ للاستفادة من هذه الباقة هو تحقيق نمو كلي بنسبة 20% على أساس سنوي لعام 2024 مقارنة بعام 2023.

وتابع "صادق"، أن برنامج تحفيز الطيران شهد نسب نمو ملحوظة في دفع حركة الطيران السياحي إلى مصر، حيث سجل نموًا بنسبة 34٪ في أعداد الركاب خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق 2022. وهذا النمو تجاوز بذلك النسب المستهدفة من الوزارة والتي تبلغ 30٪، حيث بلغ عدد السائحين القادمين على متن الرحلات المحفزة من خلال البرنامج في عام 2023 أكثر من 7 مليون راكب.

من جانبه، كانت وزارة السياحة والآثار، أوضحت، أن البرنامج ساهم في دفع الحركة من عدد من الأسواق الناشئة أو التي توقفت عن العمل في مصر مرة أخرى، حيث تم تسيير رحلات طيران إلى مصر من 11 دولة بعدد 42 مدينة بعض منها يسير رحلاته للمرة الأولى إلى المقاصد السياحية المصرية.

وقالت "الوزارة"، إن البرنامج كان له بالغ الأثر في تحقيق نمو فوق المستهدف ببعض المقاصد السياحية التي تعتمد بشكل أساسي على الوصول جوًا، وسبق وأن عانت من انخفاض في الحركة جراء الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة آبان الأزمات المتلاحقة مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بالتشغيل ببعض المدن السياحية على وجه الخصوص، حيث حققت مدينة شرم الشيخ نمو قدر بـ 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% وهي أعلى من نسب النمو الكلي للتشغيل.

وأشارت "السياحة"، أن برنامج تحفيز الطيران ساعد على زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران للمنتج السياحي المصري في عام 2023 بنسبة 50% عن تلك الخاصة بعام 2022؛ نظرًا لاستجابة البرنامج لطلبات هذه الشركات واستحداث برنامج لتحفيز النمو الذي خاطب كبار الشركات ذات حجم الأعمال الأكبر والذي يمثل تشغيلها ما يزيد عن 66% من إجمالي التشغيل (بالبرنامج)؛ وذلك لضمان استمرارهم في زيادة الحركة وصولاً لمستهدفات الدولة.