أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد، الإثنين، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة يسودها عدد من الظواهر الجوية المُختلفة، منها نشاط الرياح وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كالآتي:

حالة الطقس الأربعاء 6 مارس 2024

توقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الأربعاء، تشهد استمرار التأثر بشبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأفادت "الهيئة"، بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

كما أفادت، بتأثر الطقس، بنشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 7 مارس 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الخميس القادم، تشهد، فرص أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، باستمرار تواجد الشبورة المائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت، تأثر الأحوال الجوية، بنشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 8 مارس والسبت 9 مارس 2024

أشارت "الأرصاد، إلى أن حالة الطقس الجمعة والسبت القادمين، تشهد، أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية تتأثر ، بنشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأكملت، أن الطقس يتأثر بشبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأحد 10 مارس 2024

استطردت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الأحد القادم 10 مارس، تشهد، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.