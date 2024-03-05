ما حُكم المكياج في الوجه؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)



كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم العمل بمهنة الميكب أرتيست حلال أم حرام؟.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت له امرأة صالحة تدعى أم رعلة، وأخبرته أنها تعمل فى هذه المهنة، فأذن لها فيها، فالإجابة المسألة عرضت على سيدنا النبي وأذن بها، لأن هذا أمر جبل عليه النساء".

وأضاف: "وهناك أحاديث فى ذلك كثيرة، تجمل المرأة في الزينة الظاهرة منها الكحل والحنة، اللى هو المكياج، لكن لازم يكون هذا بالشكل الذي لا يلفت النظر الذي يثير الفتن والتحرش المجرم دينيا وقانونيا".