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BBC

أسامة ربيع يكشف مصدر تمويل مشروع إزدواج قناة السويس

11:46 م الإثنين 04 مارس 2024

أسامة ربيع

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كتبت - داليا الظنيني:
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تسبب تدشين القناة الجديدة في أزمة الدولار.

وعقب "ربيع"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الكلام ده غير صحيح، قناة السويس الجديدة تم رد رأس المال في زمن قياسي خلال 4 أشهر فقط".

وأوضح أنه إذا كان المشروع ليس ناجحاً، ما كانت تستطع الدولة رد الـ 64 مليار جنيه من أموال المصريين في موعدها، مضيفا: "قولنا للرئيس السيسي نمد مدة الشهادة ولكنه رفض وقال نرد الفلوس في موعدها للمصريين".

وأكد أنه حال ثبوت جدوى مشروع إزدواج قناة السويس، فإن تكلفة إنشائها ستكون من ميزانية القناة وليس من أموال مشروع رأس الحكمة.

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