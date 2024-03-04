"كلنا صايمين".. المسيحيون يبدأون الصوم الكبير أول أيام رمضان

كتب- عمرو صالح :

في صدفة تحدث كل عشرات السنوات يأتى الصوم الكبير فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام مع بداية صوم شهر رمضان الكريم وذلك يوم الاثنين الموافق 11 مارس.

وتحتفل الكنيسة بعيد القيامة المجيد بعد عيد الفطر المبارك نظرًا لمدة الصوم الكبير التي تستمر 55 يومًا.

وكان البابا تواضروس قد هنأ المصريين بمناسبة بدء الصوم الكبير للأقباط الأرثوذكس والذي يبدأ يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس وبدء صوم رمضان في نفس اليوم.

وأكد تواضروس أن أساسيات الحياة الروحية التي يجب أن يهتم الإنسان بتنميتها هي الصدقة والصلاة والصوم.

وأضاف أننا نصوم كبشر لنعبر عن محبتنا للخالق، ونمتنع عن الطعام والشراب ساعات طويله لتأكيد أن حياتنا ليست من الأكل ولكن من عند الله فهو الذى يهبنا الحياة.

يذكر أن الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية كشفت عن موعد شهر رمضان 2024 حيث أوضحت أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 وعدته ستكون 30 يوماً.

ووضعت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير في الدرجة الأولى حيث يمنع خلال فترة الصوم تناول المأكولات البحرية والإكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط إضافة إلى تنظيم الكنيسة القداسات بشكل يومي.